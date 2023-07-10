Cips fabrikasındaki görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Gerçek çok farklı çıktı

Bir cips fabrikasında çekilen hijyenden uzak görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Söz konusu videoyla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerin 2020 yılında yurt dışında çekildiğini ve yeniymiş algısı oluşturmak istendiğini ifade etti.

Sosyal medyada dolaşıma sokulan bir görüntü ortalığı ayağa kaldırdı. Bir cips fabrikasında çekilen görüntülerde, cipslerin yerlere döküldüğü ve bir çalışanın da kürekle onları topladığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER ESKİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'n bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, görüntülerin eski ve yurt dışında çekildiğini açıkladı.

2020'DE RUSYA'DA ÇEKİLMİŞ

Yapılan açıklamada, "Kamuoyunda rahatsızlığa neden olan cips fabrikası görüntülerinin güncel olmadığı, 2020 yılından beri Rus sosyal medya kullanıcıları tarafından paylaşıldığı tespit edilmiştir. 'Güncel ve Türkiye'de çekilmiş' algısı oluşturmak için servis edilen haberlere itibar etmeyiniz." ifadeleri kullanıldı.