Cinsel hayatı perperişan eden bir yiyecek var! Mutfağınızda sakın barındırmayın

Uzmanlardan sağlıklı cinsel hayata ilişkin çok önemli bir tavsiye geldi. Uzmanlar özellikle glikoz şurubuyla yapılan baklava ve tatlıların cinsel hayatı olumsuz etkilediğini ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini ifade etti.

İnsan soyunun devamı için vazgeçilmez olarak görülen cinsellik, çoğu zaman sağlıklı beslenme ile paralel gidiyor. Bu nedenle de uzmanlar, insanların uzak durması gereken besinler hakkında sık sık uyarılarda bulunuyor.

GLİKOZDAN UZAK DURUN

Uzmanlar tarafından son yapılan uyarıda ise glikoza dikkat çekildi. Özellikle son dönemde tatlı fiyatlarının artmasıyla birlikte bazı işletmeler, glikoz şuruplu tatlılar yapmaya yöneldi. Fakat uzmanlar, aşırı şeker yüklenen bu tatlıların cinsel hayatı olumsuz etkilediğini savunuyor.

ZARARLI OLAN BAŞKA ÜRÜNLER DE VAR

Kendine Amerika'nın Mutlu Hormonlar Doktoru diyen Deborah Matthew, "Şeker oranı yüksek bir diyet cinsel hayatınız için o kadar da tatlı değil" diyor. Beyaz ekmek, unlu mamuller, cipsler ve şekerli içecekler gibi düşük lifli, yüksek oranda işlenmiş yiyecekler yemekten kaynaklanan kronik yüksek kan şekeri, birçok cinsel sağlık sorununun arkasındaki suçludur diyor.

GLİKOZUN DİĞER ZARARLARI NELER?

Glikoz içinde bulunan maddeleri sebebi ile vücutta yağ depolanmasına neden olur ve bu da kiloya sebebiyet verir. Böbrek taşlarının artmasına neden olur. Kalp damar rahatsızlıklarına ve damar sertleşmesine neden olur. Alzheimer hastalığının ortaya çıkmasına ve unutkanlığa neden olur.