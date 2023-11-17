Çine'de sebze yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

AYDIN'ın Çine ilçesinde sebze yüklü kamyonetin kontrolden çıkarak 20 metreden yuvarlanması sonucu sürücü Mustafa Yıldırım (70) ve yanındaki Mustafa Yalçınkaya (68) hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde kontrolden çıkarak 20 metreden yuvarlanan sebze yüklü kamyonetin sürücüsü Mustafa Yıldırım (70) ile yanındaki Mustafa Yalçınkaya (68) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.30 sıralarında kırsal Bedirler Mahallesi Alakilise mevkisinde meydana geldi. Efeler ilçesi istikametinden Bahçearası Mahallesi'ndeki semt pazarında tezgah açmaya giden Mustafa Yıldırım (70) yönetimindeki 09 EP 338 plakalı sebze yüklü kamyonet, 20 metreden yuvarlandı. . Kazada sürücü Mustafa Yıldırım ve yanındaki Mustafa Yalçınkaya hayatını kaybetti. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.