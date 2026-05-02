Çıldır Gölü'nde Buz Erimesi Görüntülendi

KARS ve Ardahan sınırları arasındaki Çıldır Gölü'nde rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle buz çözülmesi devam ediyor.

KARS ve Ardahan sınırları arasındaki Çıldır Gölü'nde rüzgar ve sıcak havanın etkisiyle buz çözülmesi devam ediyor. Lodosun da etkisiyle parçalanan buzlar, göl yüzeyinde farklı görüntüler oluşturuyor. Göl yüzeyindeki buz erimesi, dron kamerasıyla görüntülendi.

Deniz seviyesinden 1959 metre yükseklikteki ve Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nde donma, önceki yıllara göre 15-20 gün geç başladı. Aralık sonu itibarıyla soğuk havanın etkisini artırmasıyla birlikte yüzeyi yer yer yarım metreye ulaşan kar kalınlığıyla kaplanan Çıldır Gölü, ocak, şubat, mart ve nisan ayının ortalarına kadar çok sayıda yerli ve yabancı misafirini ağırladı. Atlı kızak safarilerinin yanı sıra çeşitli etkinliklere de mekan olan Çıldır Gölü'nde, havanın ısınmasıyla, nisanın ayının ikinci haftasıyla birlikte buz erimesi başladı. Ardahan'ın Çıldır ile Kars'ın Arpaçay sınırları arasındaki Çıldır Gölü'nde havaların ısınmasıyla çözülme hızlandı. Çözülmenin kıyılardan başladığı gölde etkili olan lodosla eriyen buzlar farklı görüntüler oluşturdu. Çıldır Gölü'nün yüzeyindeki buz erimesi dron kamerasıyla görüntülendi. Lodosla sürüklenen buz parçaları, kamerayla kayıt altına alınırken, kıyıdaki köyler de görüntüye yansıdı. Gölde, buzu eriyen bölümler mavi rengi büründü. Göldeki erimenin devam ettiği bölgelerde buz tabakasının inceldiği de görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Felaketi yaşıyoruz' demişti! Aile ve Nüfus On Yılı konulu genelge Resmi Gazete'de

"Felaketi yaşıyoruz" demişti! 10 yıllık genelge Resmi Gazete'de
Beyaz Saray'dan, ABD Kongresi'ne mektup: Savaş sona erdi

Trump yönetiminden sürpriz karar: Savaş sona erdi
Almanya-ABD hattında gerilim tırmanıyor! Trump, 5 bin askeri çekiyor

Müttefikler arasında gerilim tırmandı! Trump, 5 bin askeri çekiyor
JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...

Dev bankada büyük skandal: Erkek çalışanını seks kölesi yaptı
İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı

İsrailli üst düzey isimden hezimet itirafı
Türk Büyükelçi Cezayir Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Ziyarete damga vuran görüntü: Cumhurbaşkanının köyünde ezan okudu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

Alevi aileye gelin gitti, dede nikahı esnasındaki tavırları olay oldu

JP Morgan yöneticisi, evli erkek çalışanını kölesi yaptı! İlaç, istismar, mobbing...

Dev bankada büyük skandal: Erkek çalışanını seks kölesi yaptı
Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri

Rojin Kabaiş'in babasından Sedat Peker sözleri
ABD'de polislerin bir saldırgana müdahale etmek için girdiği ev havaya uçtu

İhbara giden polislerin kapısını açtığı ev havaya uçtu