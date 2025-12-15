Haberler

Kars'ta Çıldır Gölü'nün Yüzeyi Donmaya Başladı

Kars'ın Çıldır Gölü'nün yüzeyi donmaya başladı. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte göldeki buz kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Yerli ve yabancı misafirler, donan gölde yürüyüp fotoğraf çekerken, atlı kızaklar ve kar motorları da hazırlandı.

KARS'ın Arpaçay ile Ardahan'ın Çıldır ilçesi arasındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyi donmaya başladı. Arpaçay ilçesi Taşbaşı mevkisindeki 'Küçük göl' olarak bilinen bölgede buz kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı.

Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikteki ve Van Gölü'nden sonra bölgenin en büyük 2'nci gölü olan 123 kilometrekare alana sahip Çıldır Gölü'nün yüzeyi, etkili olan soğukların ardından buz tutmaya başladı. Hava sıcaklığının geceleri sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Kars'ın Arpaçay ilçesi Taşbaşı mevkisindeki 'Küçük göl' olarak bilinen bölge dondu. Gölün yaklaşık yüzde 10'luk bölümünü oluşturan buzla kaplı alan yerli misafirlerin ilgisini çekti. Bölgeye gelen misafirler, buz kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı göl yüzeyinde hem yürüdü hem de bol bol fotoğraf çekildi.

ATLI KIZAKLAR VE KAR MOTORLARI HAZIR

Çıldır Gölü'nün yüzeyinde donmanın başlamasının ardından atlı kızaklar ve kar motorları hazır hale getirildi. Buz kalınlığının henüz istenilen düzeyde olmaması sebebiyle bölgeye gelen misafirler göl kenarında tur attırılıyor.

Göl kenarında işletmecilik yapan Ercan Daşdemir, göldeki buzlanmanın sadece yüzde 10'luk kısmı kapsadığını söyledi. Yerli ve yabancı misafirleri gezdirecek atlı kızak ve kar motorlarının hazır olduğunu ifade eden Daşdemir, şimdilik sadece kıyıda hizmet verdiklerini belirtti.

