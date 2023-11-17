Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, İlkay Kaymakçıoğlu ile evlendi

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, iş kadını İlkay Kaymakçıoğlu ile İzmir Arena'da gerçekleştirilen nikah töreniyle hayatını birleştirdi. Nikah törenine birçok davetli ve siyasetçi katıldı.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, hayatını iş kadını İlkay Kaymakçıoğlu ile birleştirdi.

Gümrükçü ve Kaymakçıoğlu çiftinin nikah töreni, İzmir Arena'da gerçekleştirildi. Nikah törenine aileler ile çok sayıda davetli katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tarafından kıyılan nikahın şahitliğini, CHP'nin eski genel başkanlarından Murat Karayalçın, Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, İYİ Parti İzmir Milletvekili ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ümit Özlale, CHP İzmir Milletvekilleri Tuncay Özkan, Deniz Yücel, Demokrat Parti İzmir Milletvekili Salih Uzun, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, ilçe belediye başkanları ile çok sayıda davetli yaptı.

Nikah töreninin ardından çifte evlilik cüzdanını Karayalçın verdi ve mutluluk diledi.

Tunç Soyer de uzun yıllardır nikah kıydığını ancak ilk defa bu kadar kalabalık bir nikah şahidi gördüğünü belirterek, çifti kutladı.