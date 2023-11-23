Çiçekçilerde, '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesaisi

ELAZIĞ - Elazığ'da çiçekçilerde 24 Kasım Öğretmenler Günü mesaisi tüm yoğunluğuyla devam ederken, çiçekçiler siparişlere yetişmekte güçlük çekiyor.

24 Kasım Öğretmenler Gününde öğretmenlerine ve öğretmen tanıdıklarına çiçek götürmek isteyen öğrenciler ve vatandaşlar çiçekçilere koştu. Çiçekçilerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, öğretmenleri mutlu etmek için kişiye özel ürün yaptırırken, çiçekçiler verilen siparişlere yetişmekte güçlük çekmeye başladı.

Çiçekçiler, öğrencilerin en çok tercih ettiği ürünlerin ise buket çiçek ve karanfil olduğunu belirtti. Çiçekçi Yunus Ercan, "Özel günler sürekli oluyor. Zaten birçok özel gün var. Anneler Günü, Sevgililer Günü gibi bunlardan en önemlilerinden bir tanesi de 24 Kasım Öğretmenler Günüdür. Öğrencilerimiz de bu konuda çok duyarlılar. Öğretmenlerini mutlu etmek için büyük çaba sarf ediyorlar. Öğrencilerimiz genelde buket ve tekli karanfil tercih ediyorlar. Onun dışında daha farklı ürünlerimiz de var. 24 Kasım gelmeden müşterilerimiz gerek arayarak gerekse de sosyal medya üzerinden yazarak çiçekleri soruyorlar. Öğrencilerimiz öğretmenlerini mutlu etmek için bir şeyler almak istiyorlar ve bundan da mutlu oluyorlar. Çiçek fiyatlarımız 10 liradan başlıyor 200 liraya kadar yükseliyor her bütçeye göre ürünümüz var" dedi.