Çerkezköy'de Zincirleme Trafik Kazası: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 8 araç ve 1 motosiklet birbirine çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde 8 araç, 1 motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.G'nin kullandığı 59 TT 226 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce park halindeki 3 araca, ardından motosiklet ile bir otomobile akadan çarptı. Savrulan otomobil ise öndeki 3 araca çarparak durabildi.

Kazada sürücülerden A.G. ile henüz ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü yaralandı.

Yaralılar ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.