Çerkezköy Belediyesi LGS sınavına giren öğrencilere destek oldu

Çerkezköy Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi ( Lgs ) sınavına giren öğrenciler için sınav merkezlerinin önünde stantlar kurarak; öğrencilere silgi, su, kek ve meyve suyu dağıttı.

Çerkezköy Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, kent genelinde LGS sınavının yapıldığı toplam 27 okulun önünde öğrenciler ve veliler için stant kurdu. Sınava giren adaylara su, kalem ve silgi dağıtılırken, okul önlerinde çocuklarını bekleyen velilere de su, kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu.

Çerkezköy Belediyesi Başkanı Vahap Akay, konuya ilişkin şunları söyledi:

"Belediyemiz bünyesinde Halk Akademisi'ni kurduk ve LGS sınavına hazırlanan öğrencilerimize katkı sağlamaya çalıştık. Mahalle Evleri'mizde oluşturduğumuz bilgisayar odaları ve kütüphanelerle de öğrencilerimizin gerek sınavlara hazırlanmaları gerekse ödev ve araştırmalarını yapabilmelerine imkan sağladık. Atatürk Kültür Merkezi'mizde de gençlerimizin rahat ve istedikleri kaynaklara ulaşabilecekleri bir ortam sağlamak adına Etüt Merkezi'mizi kurduk. Biz her zaman gençlerimizin yanında olduk, bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. LGS sınavına giren öğrenci kardeşlerimiz bu süreçte çok çalıştılar. Heyecanla bugünü beklediler. Biz de onları ve ailelerini yalnız bırakmak istemedik. Sınava giren evlatlarımıza kalem ve silgi dağıttık, ayrıca öğrencilerimize ve onları bu sıcakta dışarıda heyecanla bekleyen velilerimize, kek, meyve suyu ve su ikramında bulunduk. Bu vesile ile tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum."