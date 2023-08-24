Çerkeş-Kızılcahamam Karayolu Genişletilsin

Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde yaşayan vatandaşlar, sürekli olarak yaşanan kazalar sebebiyle 'ölüm yolu' olarak anılan Çerkeş- Kızılcahamam karayolunun genişletilmesini istedi.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi arasında arasında ulaşımı sağlayan karayolunda sürekli olarak yaşanan trafik kazalarına vatandaşlar tepki gösterdi. Kış mevsiminde kar sebebiyle kapanan, yaz mevsimde ise sürekli olarak yaralanmalı ve ölümlü kazaların yaşandığı yolun çift şeritli hale getirilmesini isteyen vatandaşlar, birçok ilin geçiş güzergahında olan yol için çözüm bulunmasını istedi.

"Acilen Kızılcahamam-Çerkeş yolu arasının çift yol olmasını tüm Çerkeş halkı olarak istiyoruz"

Yolun çift şeritli hale getirilmesini istediklerini belirten Çerkeş Belediye Başkanı Hasan Sopacı, "Çerkeş yolu, hakikaten sıkıntılı bir yol. Yer yer 6 en fazla 7 metre genişliğinde ve iki tırın yan yana zor geçtiği bir yol hizmet veriyor. Özellikle kış aylarında yollar kapanıp çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Ama karayolu ekiplerimizin hızlı müdahalesi ile yol bir an önce açılıyor. Bu önlememiz için bizim acil Kızılcahamam-Çerkeş yolu arasının çift yol olmasını tüm Çerkeş halkı olarak istiyoruz" dedi.

"Sık sık gençlerimizi kaybettik"

Yolu sık sık kullandığını ifade eden Kurtlar Mahallesi Muhtarı Durmuş Erkan, "Çerkeş-Ankara yolunu sık kullananlardan birisiyim. Yaklaşık 40 yıldır da hiçbir tadilat yapılmadı. Keskin virajlar, keskin iniş ve çıkışlar var. Ben Türkiye'nin her yerine gidiyorum. Türkiye'de böyle bir yol hiçbir yerde yok. Burası Ankara'ya 100 kilometre olan bir yer olduğu halde ilgilenilmeyen bir yol. Defalarca kazalar oluyor. Sık sık gençlerimizi kaybettik" ifadelerini kullandı.

'Bu yol ölüm yolu oldu, bir önlem alınması lazım'

Çerkeş-Kızılcahamam karayolunun bir an önce yapılmasını isteyen vatandaşlar ise yolun ölüm yolu haline geldiğini belirterek, sürekli yaşanan kazaların önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. - ÇANKIRI