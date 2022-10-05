Cerebral Palsy farkındalığı için 'yeşil' giy, 'yeşil' ışık yak!

Her yıl 6 Ekim'de tüm dünyada, "Dünya Cerebral Palsy Günü"ne yönelik pek çok önemli proje hayata geçiriliyor. 100'den fazla ülkede sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler Cerebral Palsy'nin rengi olan "yeşil" ile farklı etkinlikler ve farkındalık çalışmaları yürütüyorlar. Ülkemizdeki çalışmalar kapsamında 6 Ekim Perşembe günü İGA Kulesi, Metropol İstanbul Binası,Watergarden, Akasya, İstinye Park, Trump Towers, Akbatı, Vadi İstanbul, Capacity, Grand PeraAVM'lergibi İstanbul'un önemli binaları Cerebral Palsy farkındalığı için yeşil olacak.

Bu sene de Cerebral Palsy farkındalığını arttırmak için ünlü isimlerinyeşil giyeceği, markaların logolarını yeşil renk yapacağı bu özel gündevakıf "Yeşil Giyin" "Logonu Yeşil Yap", "Yeşil Işık Yak" mottolarıyla hareket ederek herkesi farkındalık yaratmaya davet ediyor.

Cerebral Palsy farkındalığı

Cerebral Palsy, dünya çapında 17 milyondan fazla insanı etkiliyor, bu da 6 Ekim'de sesimizi duyurmak ve dikkat çekmek için milyonlarca neden yaratıyor. Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı – Cerebral Palsy Türkiye Genel Direktörü Nigar Evgin, "Yeşil, filizlenme, büyüme, hayatın en önemli süreci olan rahat nefes alma, ferahlama ve yaşamın yenilenmesini temsil eden renktir. Biz de Cerebral Palsy'li çocuklarımızın filizlenmesi için yeşil mottosuyla farkındalık yaratıyoruz. Sizleri de bu farkındalık hareketine destek olmanız için "yeşil" bir aksesuar ya da giysi ile bu iyilik hareketine eşlik etmeye davet ediyoruz.

İyilik hareketine katılın!

6 Ekim'de Cerebral Palsy'li çocuklara destek olmak için öncelikle bireysel olarak yeşil giyinip farkındalık yaratabilirsiniz. Kurumsal olarak da markalar, logolarını o gün için yeşil yaparak ya da kurum binalarını yeşil ışıklandırarak bilinirliğe katkı sağlayabilecekler. Bunun için tek yapmanız gereken 6 Ekim'de kişisel ya da kurumsal sosyal medya hesaplarınızdan @cerebralpalsytr etiketleyerek ve #yeşilgiy #dünyacerebralpalsygünü #worldcpday #cerebralpalsy hashtag'leri paylaşmak.

Cerebral Palsy nedir?

Cerebral Palsy, gelişimini tamamlamamış beynin doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrası dönemde hasar görmesiyle oluşan, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan ancak buna karşın en az anlaşılan engellilik durumudur. Dünya genelinde 17 milyon Cerebral Palsy'li kişi yaşamaktadır. Türkiye'de her yıl 6.000'den fazla bebek Cerebral Palsy tanısı almaktadır.

CerebralPalsy Türkiye (Türkiye Spastik Çocuklar Vakfı), bu sene 50. senesini kutlamakla birlikte Türkiye'de CerebralPalsy (CP) konusunda en geniş hizmet yelpazesine sahip ilk ve tek kuruluştur. CerebralPalsy'li çocuk ve erişkinlerine teşhis, tedavi, rehabilitasyon ve eğitim hizmeti sağlayarak, meslek sahibi olmaları ve sosyal hayatta daha fazla yer almaları için gerekli faaliyet ve gayretlerde bulunur. İstanbul'un Ataşehir ilçesinde 35 dönüm alan üzerinde; Metin Sabancı Özel Eğitim Okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri ve Aile Danışma Merkezi bulunan Vakfı, kurulduğu günden bugüne 30 binden fazla çocuk ve ailesine hizmet verdi ve destek oldu. 1972 yılından beri, şeffaf ve hesap verebilirlik prensipleriyle hizmet veren Vakıf, konu hakkında bilinirliği artırmak ve çocuklara daha çok destek sağlayabilmek için "CerebralPalsy Türkiye" markasıyla yoluna devam etmektedir.