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Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur'u ölümünün birinci yıldönümünde andı

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Geçtiğimiz sene 8 Temmuz, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özkan Uğur, ölümünün birinci yıl dönümünde unutulmadı. Uğur ile yıllarca aynı projede yer alan yakın arkadaşı Cem Yılmaz "Canımız ağabeyimizleyiz. Kalbimizdesin Özkan ağabey" derken Zafer Algöz de "Seni hiç unutmadık Özkan'ım" ifadelerini kullandı.

MFÖ grubunun solistliğini yapan ve aynı zamanda oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren usta sanatçı Özkan Uğur, geçtiğimiz sene 8 Temmuz'da kanserle mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. 69 yaşında hayata gözlerini yuman Uğur, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

"KALBİMİZDESİN ÖZKAN AĞABEY"

Özkan Uğur'la yıllarca aynı projelerde yer alan yakın arkadaşı Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı anma paylaşımında "Canımız ağabeyimizleyiz. Kalbimizdesin Özkan ağabey" ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Zafer Algöz de paylaşımında "Özkan Uğur o... 'İnsan ölünce değil, unutulunca ölür' derler... Ne kadar doğru. Seni hiç unutmadık Özkan'ım. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" dedi.

Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur'u ölümünün birinci yıldönümünde andı

Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur'u ölümünün birinci yıldönümünde andı

Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur'u ölümünün birinci yıldönümünde andı

Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur'u ölümünün birinci yıldönümünde andı

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Yaşam

Kanser Tedavisi Zafer Algöz Özkan Uğur Cem Yılmaz Ünlüler Magazin Yaşam Haberler

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