Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi
Sosyal medyada paylaşılan ilginç videolar kervanına bir yenisi daha eklendi. Sayıları farklı dillerde seslendirerek kadının paylaşımı kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Öyle ki Türk hayranları kadından sayıları Türkçe seslendirmesini bile istedi. O da bu isteği geri çevirmedi.
Sayıları farklı dillerde arkasına müzik koyarak seslendiren kadının videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Milyonlarca izlenme alan kadın, Türk izleyicilerin isteği üzerine Türkçe bir video çekmeyi de ihmal etmedi.