Çektiği video viral olunca Türk erkeklerinin talebini de geri çevirmedi

Sayıları farklı dillerde arkasına müzik koyarak seslendiren kadının videosu kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Milyonlarca izlenme alan kadın, Türk izleyicilerin isteği üzerine Türkçe bir video çekmeyi de ihmal etmedi.