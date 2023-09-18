Van'ın Çatak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında minibüs takla attı ve 6 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çatak'ta trafik kazası: 6 yaralı

VAN - Van'ın Çatak ilçesinde minibüsün takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Çatak karayolu üzerinde bulunun Görentaş mahallesi yakınlarında meydana geldi. Van'dan Çatak istikametine giden ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 65 EF 869 plakalı Ford Transit marka minibüs, kontrolden çıkarak kaza yaptı. Meydana gelen trafik kazasın yaralanan 6 kişi bölgeye sevk edilen ambulanslarla Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.