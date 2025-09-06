Haberler

Caretta Caretta Yavruları Denize Kavuşuyor
Antalya'nın Alanya ilçesinde, gönüllüler nesli tükenme tehlikesi altında olan caretta caretta yavrularının denizle buluşmasına yardımcı oldu. Çevre gönüllüsü Güldane Şahin, caretta carettaların ekosistem için önemine vurgu yaptı ve sahilde toplam 602 yuva tespit ettiklerini açıkladı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesi Yeşilöz Sahili'nde bir araya gelen gönüllüler, yuvalarından çıkan nesli tükenme tehlikesi altındaki caretta caretta yavrularının denizle buluşmasına yardımcı oldu.

Yeşilöz Sahili'nde yuvalarından çıkan Caretta caretta yavrularının denize yolculuğu devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde kumun altından çıkarak denize ulaşmaya çalışan yavruları gönüllüler dikkatle takip ederek yardım etti. Yeşilöz Mahallesi'nde oturan çevre gönüllüsü Güldane Şahin, Caretta carettaların ekosistem için önemine dikkat çekti. Şahin, "Yavru çıkışları devam ediyor. 5-6 yıl önce denizanası çoğalmıştı, Caretta carettalar ise azalmıştı. Denizanası birçok kişiyi hastanelik etmişti. Aslında Caretta carettalar denizlerimizi sessizce temizliyor. Bu yıl yaklaşık 6,5 kilometrelik sahil bandında 602 yuva tespit ettik. Yavru çıkışları 15 Ekim'e kadar sürecek. Ancak hava değişiminden dolayı bazı yuvalarda ölü yavru ve bozulmuş yumurtalara da rastlıyoruz" dedi.

