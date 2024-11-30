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Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı

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26 yaşındaki Beamori Yurumo isimli fenomen, açtığı canlı yayında odasının görüntüsü nedeniyle bir anda viral oldu. Yayını izleyenler "Bu ne hal?" demekten kendini alamadı.

26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Beamori Yurumo, "Burası 26 yaşındaki bekar bir kızın dağınık odası" başlığıyla sosyal medyadan bir yayın açtı.

GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI

Canlı yayın esnasında fenomenin masasının üzerini ve odasının dağınıklığını görenler gözlerine inanamadı. Fenomen isim canlı yayın sırasında kapının mobilyalarla kapatılması nedeniyle evden çıkarken zorlandığını ifade etti.

İşte fenomenin odasından kareler;

Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı

Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı

Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı
Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıhayra koşan:

akıllı insanlar Bütün okullarda, devlet kurumlarında, özel girişim ortamlarında, televizyon ve internet yayınlarında; yararsız, ayarsız ve hayâsız program ve davranışlardan vazgeçerek, her türlü gereksiz ve erdemsiz tavırlara, beyin ve vakit israfına muarız olup=itiraz edip bunlara muhalefete ve mücadeleye girişen, böylece verimli bir üretim sürecini ve sistemini gerçekleştirenlerdir.)

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Haber YorumlarıJokerAllame:

mektep çalışanı

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Haber YorumlarıTugba null:

benim bile odam bu kadar dağınık değil.

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Haber YorumlarıGece Huzuru:

topluma iyi örnek olmayan, bilakis hal hareket ve davranışlarıyla olumsuz davranışta bulunan kişilere, FENOMEN denmemeli

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