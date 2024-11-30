Canlı yayın açan fenomenin odasını görenler gözlerine inanamadı
26 yaşındaki Beamori Yurumo isimli fenomen, açtığı canlı yayında odasının görüntüsü nedeniyle bir anda viral oldu. Yayını izleyenler "Bu ne hal?" demekten kendini alamadı.
26 yaşındaki sosyal medya fenomeni Beamori Yurumo, "Burası 26 yaşındaki bekar bir kızın dağınık odası" başlığıyla sosyal medyadan bir yayın açtı.
GÖRENLER GÖZLERİNE İNANAMADI
Canlı yayın esnasında fenomenin masasının üzerini ve odasının dağınıklığını görenler gözlerine inanamadı. Fenomen isim canlı yayın sırasında kapının mobilyalarla kapatılması nedeniyle evden çıkarken zorlandığını ifade etti.
İşte fenomenin odasından kareler;