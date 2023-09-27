Çankırı'da orman yangını alanlarındaki soğutma çalışması sürüyor
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde orman yangınının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangın söndürme araçlarıyla ormanlık alanlardaki bazı bölümlerde yeniden alevlenen ağaçlara müdahale ediyor.
Çankırı'da orman yangını alanlarındaki soğutma çalışması sürüyor
ÇANKIRI - Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde orman yangınının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çankırı'nın Kurşunlu ilçesine bağlı Eskiahır köyünde dün akşam saatlerinde orman yangının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları yapılıyor. Ekipler, yangın söndürme araçlarıyla ormanlık alanlardaki bazı bölümlerde yeniden alevlenen ağaçlara müdahale ediliyor. Alandaki soğutma çalışmaları adım adım tamamlanıyor. Ekipler, yeniden meydana gelebilecek yangına karşı bölgeyi takip ve gözlem altında tutuyor.