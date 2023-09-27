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Çankırı'da orman yangını alanlarındaki soğutma çalışması sürüyor

Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinde orman yangınının kontrol altına alındığı bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Ekipler, yangın söndürme araçlarıyla ormanlık alanlardaki bazı bölümlerde yeniden alevlenen ağaçlara müdahale ediyor.