Çankırı'da Kütüphane Uçağı Bakımda

Çankırı Belediyesi tarafından çocuklara okuma alışkanlığı kazandırmak amacıyla kütüphaneye dönüştürülen uçak, bakımdan geçiriliyor. Uçak, 2016 yılından bu yana hizmet veriyor ve bir süre önce ziyarete kapatılmıştı. Çevresine kurulan iskelelere çıkan işçiler, uçağın dış cephesini boyayarak onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Bakım, onarım ve tadilat çalışmalarının ardından çevre düzenlemesi de gerçekleştirileceği öğrenildi.