Çankaya Belediyesi Türkan Saylan Nikah Salonu'nu Hizmete Açtı

Çankaya Belediyesi, Çayyolu bölgesinde inşa ettiği Türkan Saylan Nikah Salonu'nu hizmete açtı. Açılışta, Çankayalılar sevilen sanatçı Erol Evgin'in verdiği konserle keyifli anlar yaşadı.

Çankaya Belediyesi, nikah salonlarına bir yenisini daha ekledi. Konutkent Mahallesi'nde 170 konuk kapasiteli nikah salonunu hizmete açtı. Yeni açılan nikah salonuna tıp doktoru, akademisyen, yazar, eğitimci ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin eski Genel Başkanı Türkan Saylan'ın adı verildi. Türkan Saylan Nikah Salonu'nda başvuru dahil tüm nikah işlemlerinin yapılabilecek.

"HALKA HİZMET İÇİN GÖREVDEYİZ"

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yaptığı açılış konuşmasında, " Çankaya'da bir hizmetimizin daha kurdelesini hep beraber keseceğiz. İçinde bulunduğumuz Prof. Dr. Mehmet Haberal Parkı'nın içinde Türkan Saylan hocamızın adını verdiğimiz nikah salonunu açıyoruz. Bir belediye başkanı için en güzel şey kurdele kesmektir. Çünkü halka hizmet için göreve geldik. Ben de bundan 9,5 yıl önce 2014 yılında 40 yaşında bir belediye başkanı olarak göreve başladığımda Çankaya'da eksik olan ne varsa bir bir gidereceğimin sözünü vermiştim. Bu süre zarfında Çankaya'nın eksiklerini tamamlamaya devam ediyoruz" diye konuştu.

"HERKESİN BELEDİYE BAŞKANIYIZ"

Göreve geldiği günden bu yana sosyal belediyecilikte örnek olduklarının altını çizen Taşdelen, "Tüm çalışmalarımız belediyenin öz kaynaklarıyla oldu. Kapalı yüzme salonları, sosyal tesisler, engelsiz yaşam merkezleri, kültür merkezleri, kreşler, Çankaya Evleri ve parkların sayısını arttırdık. Ekonomik kriz özellikle gençleri ve çocukları daha fazla etkiledi. Biz belediyemizin yemekhanesi ve 100. Yıl'daki yemekhanemizde her akşam 4 bin öğrencimize ücretsiz akşam yemeği sağladık. Yine aynı şekilde gelir seviyesi düşük olan 18 mahallemizdeki 3 bin ilkokul öğrencimize de ücretsiz sıcak öğlen yemeğini sınıflarına götürüyoruz. Belediye bir kamu görevidir, herkesin olmalıdır. Belediye başkanları olarak partiden seçiliyoruz ama göreve geldiğimizden itibaren herkesin belediye başkanıyız. Çankaya Belediyesi herkesin belediyesi" dedi.

HALKÇI BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI

Başkan Alper Taşdelen, Atatürk'ün 'Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir' sözünü rehber alarak, halkçı ve sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile görev süresince iftar çadırları, 2 bin 500 aileye 1000 TL nakit desteği sağlayan Halk Kart, kadınların iş sahibi olması için meslek kursları, yoksunluktan şehir dışına çıkamayan vatandaşlara Konya, Amasra, Safranbolu, Kapadokya gezileri ile destek olduklarını belirtti.

"CHP'Lİ BELEDİYELER OLARAK HIZ KESMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"

Çankaya Belediyesi'ne ait tesislerin açılışının mart ayına kadar devam edeceğini belirten Taşdelen, "Belediyecilik kutsal bir görev, biz bütün çalışma arkadaşlarımızla beraber 9,5 yıldır şeffaf ve dürüst bir şekilde hizmet ettik ve Çankayamıza bu eserleri kazandırdık. Yine aynı şekilde önümüzdeki yerel seçimlerde de genel başkanımızın ilan ettiği şekilde Mansur Başkanımızı tekrar büyükşehir belediyesine taşıyacağız. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

EVGİN: "TÜRKAN SAYLAN ADINI VERMEK DEĞERBİLİRLİK"

Türk pop müziğinin duayeni Erol Evgin, nikah salonunun açılışında en güzel şarkılarını Ankaralılar için söyledi. Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserini arka arkaya söylediği "Sevdan Olmasa" ve "Rüya" isimli şarkılarıyla açan Erol Evgin, "Çağdaş Türk kadınının simgesi Prof. Dr. Türkan Saylan'ın adının bir nikah salonunda da yaşayacak olması büyük bir değerbilirlik" dedi.