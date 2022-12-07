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Canan Karatay'ın yeni favorisi! "Dünyanın en güzel besini" diye duyurdu: Yiyen 95'e kadar yaşar

Yaşam Haberleri

Besinler hakkında verdiği tavsiyelerle sık sık gündem olan ünlü profesör Canan Karatay, kelle paçadan sonra yeni favorisini duyurdu. Lahana turşusu için "Dünyanın en güzel besini" diyen Karatay, bu üründen sık tüketenlerin 95 yaşına kadar yaşayabileceğini ileri sürdü.

Türkiye'nin sağlık alanında önde gelen isimleri arasında gösterilen Canan Karatay, verdiği tavsiyelerle gündem yaratmaya devam ediyor. Daha önce kelle paça önerisi çok konuşulan Karatay'dan vatandaşlara yeni bir öneri geldi.

Karatay bu kapsamda dünyanın en sağlıklı gıdasını açıkladı. Sağlık dünyasında zaman zaman tartışmalara neden olan Canan Karatay, bu sefer lahana turşusunu işaret ederek çok sağlıklı olduğunu dile getirdi.

Canan Karatay'ın yeni favorisi! 'Dünyanın en güzel besini' diye duyurdu: Yiyen 95'e kadar yaşar

Kelle paça, tarhana, doğal tereyağı gibi besinlerin faydalarını her fırsatta dile getiren Canan Karatay, dünyanın en sağlıklı yiyeceklerinden birinin lahana olduğunu söyledi. Canan Karatay, "Lahananın turşusu dünyanın en önemli tıbbi malzemelerinden biridir. Kanser olmanızı önler, kalp hastası olmanızı önler, alzheimer olmanızı önler, karaciğerinizin yağını giderir, şekerinizi düzenler" dedi.

Canan Karatay'ın yeni favorisi! 'Dünyanın en güzel besini' diye duyurdu: Yiyen 95'e kadar yaşar

Canan Karatay'ın lahana turşusu hakkında bir iddiası daha var. O iddiaya göre lahana turşusunu sık tüketenler 95 yaşına kadar rahatlıkla yaşıyor. Elbette de tıbbi bir kanıtı olmayan bu durumun, herkes için geçerli olup olmadığı da tartışmalı.

Haberler.com - Yaşam

Canan Karatay Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

haksız mıyım:

bu kadına kadar kibrit kutusu kadar tariflerle milleti aldatan cahil ama entel görünümlü tiplerden ne kazıklar yedik... canan karatay iyi ki var

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Taner 35:

Hocam gel 100 yapalım düz olsun..

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500
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