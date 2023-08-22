Çanakkale'ye Balıkesir İtfaiyesinden Destek Ekipleri Yola Çıktı

Tarihinin en büyük yangının yaşandığı Çanakkale'ye Balıkesir itfaiyesinden destek ekipleri yola çıktı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 9 ekip, yangının yaşandığı Çanakkale'ye hareket etti. 8 itfaiye aracı ve 1 iş makinesinin bulunduğu destek filosu, yangın nedeni ile boşaltılan Ulupınar Köyü yakınlarında görev alacak ve sabahın ilk ışıklarına dek alevlerle mücadele edecek. Destek filosunu Balıkesir İtfaiye Daire Başkanı Halil Yılmaz koordine ediyor.