Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice'deki Su Baskını Bölgelerini Ziyaret Etti

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice ilçesinde yaşanan şiddetli yağış sonucu meydana gelen dere taşkını ve su baskınları yaşanan bölgeleri ziyaret etti. Vali Aktaş, yetkililerden bilgi alarak mağduriyetlerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşkını ve su baskınları yaşanan bölgeleri ziyaret etti.

Vali Aktaş, Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Kalkım Belediye Başkanı İbrahim Taşkın ve beraberindekilerle sağanaktan etkilenen Kalkım beldesi ve Kurlar köyünde incelemelerde bulundu, çalışmaların son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşları dinleyen ve "geçmiş olsun" dileklerini ileten Aktaş, gerekli tespitlerin yapılarak mağduriyetlerin kısa sürede giderilmesi için ilgili kurumların üzerine düşen görevleri ivedilikle yerine getirileceğini belirtti.

Vali Aktaş, kentteki olumsuz hava koşullarının bir süre daha devam edeceğini hatırlatarak, hem kamu kurum ve kuruluşlarının hem de vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.

Bölgede vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için Yenice Kaymakamlığı, Yenice Belediyesi, Kalkım Belediyesi, Orman Bölge Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışmalara devam ediyor.

Çanakkale merkez, Yenice ve Çan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ekiplerince su baskınından etkilenen vatandaşların evlerinde temizlik çalışması başlatıldı.