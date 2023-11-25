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Çanakkale'nin Yenice ilçesinde şiddetli yağış nedeniyle dere taşkını ve su baskınları yaşandı

Kalkım beldesinde gece yarısı başlayan ve yaklaşık 3 saat süren sağanak, derenin taşmasına yol açtı. Çilek bahçelerinin su altında kaldığı beldede, yağışın yol açtığı olumsuzlukların giderilmesi için belediye tarafından çalışma başlatıldı.