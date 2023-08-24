Çanakkale'deki yangında hayvanlarını kurtarmak isteyen adam ölümden döndü

ÇANAKKALE'deki yangında alevlerin sardığı ahırdaki hayvanlarını kurtarmak isteyen Zeki Demir (66), ölümden döndü. Yüzü ve ellerinde yanıklar meydana gelen Demir, hayvanlarını kurtarmak için büyük mücadele ettiğini belirterek, Demir, "Ateşin önüne geçilmiyor. İçeriye geldim, dumandan oğlakları göremedim, yemliğin arkasına saklanmışlar. Dışarıya çıktım oğlakları göremeyince geri girdim ahıra. Oğlakları kurtarabilmek için çok uğraştım ama ateş tamamen burayı esir alınca dışarı kaçmak zorunda kaldım" diye konuştu. Çanakkale'de merkeze bağlı Damyeri köyü yakınlarında önceki gün saat 11.30 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Bugün kontrol altına alınan yangında, merkeze bağlı Yağcılar köyünde yaşayan Zeki Demir, alevlerin arasından hayvanlarını kurtarmak isterken ölümden döndü. Demir, ormanlık alandan ateşin sıçramasıyla alev topuna dönen ahırında hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı. Yüzü ve ellerinden yanıklar oluşan Demir, hastanedeki tedavisinin ardından yüzü ve elleri sargılı şekilde köyüne döndü.

'YUKARIDAN KÜL DÜŞTÜ'

Hayvanlarını alevlerin arasından kurtarmak için çok mücadele ettiğini söyleyen Demir, 35 küçükbaş hayvanını kurtaramadığını anlattı. Ateşin ormanlık alandan rüzgarla birlikte gelip ahırın yakınına düştüğünü belirten Demir, "Buralarda hiç ateş yoktu, kül düştü buraya. Bahçeye ateş düştü oradan ahırlara sardı alevler. Hayvanları kurtarayım derken böyle oldu. 35 tane hayvan vardı, hiçbirisini kurtaramadık. Allah bir daha böyle bir şey göstermesin. Biz söndürüyoruz yine yanıyor. Yukarıdan ateş yağıyor" dedi. Hayvanlarını kurtarabilmek için çok mücadele ettiğini söyleyen Demir, "Çok mücadele ettik ama kurtaramadık, ateşin önüne geçilmiyor. İçeriye geldim, dumandan oğlakları göremedim, yemliğin arkasına saklanmışlar. Dışarıya çıktım oğlakları göremeyince geri girdim ahıra. Oğlakları kurtarabilmek için çok uğraştım ama ateş tamamen burayı esir alınca dışarı kaçmak zorunda kaldım" diye konuştu.

'ATEŞ ANİDEN GELDİ' Zeki Demir'in eşi Mukaddes Demir (62) de, "Evde hiç temiz eşyamız yok, üzerimizdekilerle kaldık. Dumandan da etkilendik, sürekli başıma ağrı çöküyor. Aniden geldi bu ateş. Evimizi kurtarmanın telaşındayız şu an. Tavan kap kara, duvarlarımız aynı şekilde" ifadelerini kullandı. Demir, yangın sırasında merada bulunan diğer hayvanları ise yangından zarar görmediğini belirtti.