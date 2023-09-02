Çanakkale'deki Orman Yangını Sonrası Yanmış Ağaç Parçaları Saros Körfezi'ne Vurdu

ÇANAKKALE'deki orman yangınında denize karışan yanmış ağaç kalıntıları, akıntıyla Edirne'nin Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde kıyıya vurdu. Kıyı şeridi, lodosun da etkisiyle siyaha büründü.

Çanakkale'de, 22 Ağustos'ta çıkan ve 2 günde söndürülen orman yangınının ardından denize düşen yanmış ağaç kalıntıları, etkili olan lodosta, akıntının etkisiyle Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Yayla köyü sahilinde kıyıya vurdu. Kıyı şeridi, siyaha büründü. Deniz kenarında tesis işleten Mustafa Altunhan, "Rüzgar tersine esmeye başladı ve son 2 gündür çok kuvvetli lodos oldu. Sahil komple, kilometrelerce yanmış odun parçalarıyla doldu. Bunları lavların küllerine benzetiyorum. Ne olursunuz dikkatli olalım. Ormanlarımıza zarar verdi, denizlerimize zarar verdi. Lütfen duyarlı olalım, bir daha böyle acı anlar yaşamayalım" dedi.