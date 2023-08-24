Çanakkale'de Yangın: Evler ve Hayvanlar Zarar Gördü

Çanakkale'de 22 Ağustos'ta başlayan ve 48 saat dolmadan kontrol altına alınan yangın, merkeze bağlı Yağcılar köyünde büyük hasara yol açtı.

Damyeri mevkisinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle Yağcılar'a da sirayet eden alevlerden bazı ev ve depolar, traktörler, tarım makine ve aletleri zarar gördü, çok sayıda hayvan telef oldu.

Yanan bazı evler kullanılamaz hale geldi, depoların çatıları çöktü, birkaç müştemilatın duvarlarında zarar meydana geldi.

Çevresindeki evler yanmasına rağmen, Mutlu Dülger'e ait kümes ve içindeki tavuklar alevlerden zarar görmedi.

Dülger, AA muhabirine, evinin ve müştemilatının yandığını söyledi.

Canlarını kurtardıklarına sevindiklerini belirten Dülger, "Ev, dam, ağıl, koyunların kışlası, samanlar, arpa, buğday, yulaflarımız yandı. Tavuklarımız yangında şans eseri kurtulmuş, kümeslerine yangın sıçramamış. Başka yerde olan büyük tavuklarımızdan telef olanlar var fakat 13 yavru tavuğumuz kurtuldu." dedi.

Muhtar Hüdaver Çelik de yangının kontrol altına alınmasına sevindiklerini dile getirdi.

Genellikle hayvan barınaklarının yandığını aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"35 küçükbaş, 3 de büyükbaş hayvanımızda zarar var. Bir hane haricinde herkes şu anda evinde. Elektriğimiz de var, şu anda bir sıkıntımız yok. Müdahale çok yoğun oldu fakat çok felaket bir ateş kitlesi geldi. Önünde durmak mümkün değildi. Ateş gelmeden köyü tahliye ettik, onun için insanlarımıza bir şey olmadı. Hasar tespit çalışmaları da başladı."

"Kimse ekiplerin hakkını yemesin, yangını söndürmek için çok çalıştılar"

Yangında iş yeri tamamen kullanılamaz hale gelen Basri Tezel ise nasıl olduğunu anlayamadıklarını, alevlerin bir anda köye geldiğini vurguladı.

Her şeyi bırakıp kaçtıklarını anlatan Tezel, "Burada hediyelik eşya imalatı yaptığım bir iş yerim vardı. Her şey yandı kül oldu, geriye bir şey kalmadı. Bina kullanılmaz halde, içinde üretim yaptığım bütün makinelerim yandı. Sadece kaçabildik. Yan tarafta hobi olarak baktığım hayvanlarım vardı, onlar da telef oldu. Bir şey kurtaramadık, ancak kendimiz kaçabildik, canımızı kurtardık." diye konuştu.

Tezel, ekiplerin canla başla çalışarak alevleri söndürmek için mücadele verdiğini ifade etti.

Afetlerin önünde hiçbir şeyin duramayacağını dile getiren Tezel, şunları kaydetti:

"Kimse ekiplerin hakkını yemesin, yangını söndürmek için çok çalıştılar. Oturduğu yerden atıp tutmakla bu işler olmuyor. Ekipler ateşin içinde birebir mücadele ettiler, haklarını yemeyelim. Çok destek oldular. Hala daha onlarca helikopter gidip geliyor, uçaklar yine öyle. Aşağıda arazözler, itfaiyeci arkadaşlar çalışıyor. Bu insanların haklarını kimse yemesin."