33 yaşındaki kadını sokak ortasında yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı

33 yaşındaki kadını sokak ortasında yaktı, korkunç anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncelleme:
İstanbul Kadıköy'de bir eğlence mekanı önünde 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, kıskançlık krizi geçiren bir kadın tarafından yanıcı maddeyle ateşe verilirken; kan donduran anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

  • 33 yaşındaki Gözde Yılmaz, İstanbul Kadıköy'de bir eğlence mekanı önünde başına yanıcı madde dökülerek ateşe verildi.
  • Saldırgan kadın, "Sen benim sevgilimle mi birliktesin?" diye bağırarak çakmağı çaktı ve Yılmaz'ı alevler içinde bıraktı.
  • Gözde Yılmaz vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor ve saldırgan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Kadıköy'de bir eğlence mekanının önünde 33 yaşındaki Gözde Yılmaz'ın, kıskançlık krizi geçiren bir kadın tarafından başına yanıcı madde dökülüp ateşe verilmesi ülkenin gündemine oturdu.

Ağır yaralanan Yılmaz yoğun bakımda yaşam mücadelesi verirken, saldırgan kadın tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"SEVGİLİMLE Mİ BİRLİKTESİN?" DEDİ, ÇAKMAĞI ÇAKTI

Tanıkların ifadesine göre saldırgan, "Sen benim sevgilimle mi birliktesin?" diye bağırarak çakmağı çaktı ve genç kadını alevler içinde bıraktı. Saldırının ardından hiçbir şey olmamış gibi bölgeden uzaklaşan kadın, çevredekilerin gözleri önünde ortadan kayboldu.

ARKADAŞLARI SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTI

Bir anda alev topuna dönen Yılmaz'a ilk müdahaleyi arkadaşları yaptı. Masadaki kişiler büyük panik içinde genç kadını söndürmeye çalıştı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Yılmaz'ın vücudunda üçüncü derece yanıklar oluştu. Durumunun ciddiyetini koruduğu ve yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.

KORKUNÇ ANLARIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKT I

O anların tüyler ürperten görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde, saldırganın 33 yaşındaki Yılmaz'ı ateşe verdiği anlar yer aldı.

