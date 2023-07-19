Buz kütlesi altında hayatını kaybeden öğretmen Mehmet Aydın'ın cenazesi Cizre'de defnedildi

ŞIRNAK Hakkari'deki Cilo Buzulları bölgesinde iki gün önce çöken buz kütlesi altında kalarak hayatını kaybeden coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın cenazesi memleketi Şırnak'ın Cizre ilçesinde defnedildi.

Bir gurup dağcı arkadaşı ile birlikte Hakkari kent merkezi ile Yüksekova ilçesi arasında kalan bölgedeki buzullarda zaman geçirirken şelaleye yakın bir noktadaki buzullarda meydana gelen çökme nedeniyle kaybolan Şırnaklı coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın ile Adalet Bakanlığında bilgi işlem memuru olarak çalışan Hakime Koç arama kurtarma ekiplerinin iki günlük çalışması sonucu ölü olarak bulundu. Cansız bedenleri buzullar arasından çıkarılan Hakime Koç'un cenazesi Kütahya'ya, coğrafya öğretmeni Mehmet Aydın'ın cenazesi de Hakkari Belediyesine ait cenaze aracı ile Şırnak'ın Cizre ilçesine gönderildi.

Aydın'ın Cizre'deki yakınları ve sevenleri Mem U Zin Camisi önünde gece geç saatlere kadar cenazenin gelmesini bekledi. İki çocuk babası Mehmet Aydın'ın cenazesi Mem U Zin Camisinde kılınan cenaze namazına müteakiben Asri Mezarlığında yüzlerce kişinin katılımı ile dualar eşliğinde defnedildi.