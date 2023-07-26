Büyükçekmece'de Lavanta Hasat Şenliği Gerçekleşti

Büyükçekmece'de geleneksel olarak düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'nin 5'incisi gerçekleşti. Lavanta tarlasının hasadını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleriyle birlikte yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı lavanta hasadına kadınlar da yoğun ilgi gösterdi. Büyükçekmece'de lavanta hasadına daha fazla yer açacaklarını söyleyen Başkan Akgün, Büyükçekmece Belediyesi'nin tarımsal alandaki faaliyetlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Lavanta dikimini daha da artıracağız. Çünkü değeri yüksek. Üretimi kolay, verimi kolay. Sadece lavanta değil. Hem diğer tarım ürünleri hem de sebzecilik, arıcılık bile başladı. Büyükçekmece halkı bu açıdan şanslı. Çünkü Büyükçekmece Belediyesi'nin vatandaşımıza kullanabileceği arazileri verme imkanı var

Büyükçekmece'de geleneksel olarak düzenlenen Lavanta Hasat Şenliği'nin 5'incisi gerçekleşti.

Lavanta tarlasının hasadını Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, belediye meclis üyeleriyle birlikte yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı lavanta hasadına kadınlar da yoğun ilgi gösterdi.

"VATANDAŞIMIZA KULLANABİLECEĞİ ARAZİLERİ VERME İMKANIMIZ VAR"

Büyükçekmece'de lavanta hasadına daha fazla yer açacaklarını söyleyen Başkan Akgün, ??Büyükçekmece Belediyesi'nin tarımsal alandaki faaliyetlerinden bir tanesini yaşıyoruz. Bugün hem tarım alanında çeşitli kursları bitiren özellikle kadınlarımız, kursiyerlerimiz diplomalarını aldılar hem de lavanta hasat vaktini başlattık. Lavanta çok önemli bir bitki. Çok şeyler yapılıyor yağından. 1 litre lavanta yağını 100 Euro'ya satıyor yapan çiftçimiz, bu işle uğraşanlar, biz. Büyükçekmece'de ilk lavanta dikimini Mine Baysu Hanım başlattı. Kendisi bu işe gönül verdi. Onunla birlikte hem lavanta dikimi hem de hasat vaktini yaptık. Büyükçekmece'nin çeşitli noktalarında Büyükçekmece Belediyesi'ne ait Büyükçekmece halkının yeri olan bu arazilerde diğer tarım ürünleri yanında lavantaya da çok miktarda yer ayırdık. Lavanta dikimini daha da artıracağız. Çünkü değeri yüksek. Üretimi kolay, verimi kolay. Sadece lavanta değil. Hem diğer tarım ürünleri hem de sebzecilik, arıcılık bile başladı. Büyükçekmece halkı bu açıdan şanslı. Çünkü Büyükçekmece Belediyesi'nin vatandaşımıza kullanabileceği arazileri verme imkanı var" dedi.