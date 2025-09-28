Haberler

Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi

Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi
Güncelleme:
Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi
Kütahya'nın Simav ilçesinde meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremi canlı yayında değerlendiren deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal "Depremler olmaya devam edecek. Uzun günler haftalar boyunca deprem olmaya devam edecek. Çok büyük bir deprem olma ihtimali az" dedi.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kütahya Simav'da meydana gelen depremi canlı yayında değerlendirdi. Pampal "Depremler olmaya devam edecek. Uzun günler haftalar boyunca deprem olmaya devam edecek. Çok büyük bir deprem olma ihtimali az" dedi.

"KUZEY ANADOLU ÇOK ÖNEMLİ BİR FAYDIR"

Pampal, "Batı Anadolu'dan İç Anadolu'ya devam eden fay zonunun kırılmasıyla oluyor. 2011'de Simav depremi var ve 6.1'lik Sındırgı depremi var. Bölge çok kırılgan. 5-6 deprem üreten bir zondur bu zon. Kuzey Anadolu fayı çok önemli bir faydır. Ama Batı Anadolu'daki faylar genelde 5-6 nadiren 7'lik deprem olur. 7'nin üzerini üretmesi bizim ülkemizde yıkıcı sonuçlar doğurur." dedi.

"BÜYÜK DEPREM İHTİMALİ AZ"

Pampal, değerlendirmesinin devamında "Bu bölgenin fayları epey enerji boşalttı. Benim ilgi alanım olduğu için bölgeyi dolaşıyorum. Türkiye'nin tamamı yüksek deprem tehlikesi altında. Deprem yükümlülükleri noktasında dayanıklı yapılarla yapılaşma sağlanmalı. Ben Yalova'dayım. Araçta olduğum için depremi hissetmedim. Depremler olmaya devam edecek. Uzun günler haftalar boyunca deprem olmaya devam edecek. Çok büyük bir deprem olma ihtimali az. 4-6 arası depremler olması daha muhtemel. 6-7 arası deprem olma ihtimalini az olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

Haberler.com
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

hep bu yüksek fiyatlar faiz çok suç kaydı olanların yakalanıp serbest bırakılması ve alkol tüketiminin artması yüzünden bu 3 şey fay hatlarını ve yeryüzünü aşırı şekilde ofkelendirmektedir bunlar da ikide bir harekete gecmeketedirler küçük depremler belalar büyük depremler ve felaketler öncesi uyaridirlar fiyat artışları ve diğerleri durdurulsun hersey düzelir depremler azalir

Haber YorumlarıAdolf Reinhardt:

Afrika kıtasının kuzeye doğru hareketi özellikle iran Türkiye Yunanistan ve italtayı etkiliyor. Bunun sebebi tektonik kayaçların, yer kabuğunun yüzlerce kilometre altındaki sebebiyledir. İşte özellikle ege bölgesindeki termal sular buralardan gelir..

Haber YorumlarıCevdet Karaduman:

Atmış olduğunuz başlık insanları korkutmaktan başka birşey değil terbiyesizlik ve ahlaksızlıkla sınır tanım ıyorsunuz.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
