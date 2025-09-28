Büyük deprem yolda mı? Profesör Kütahya depremini canlı yayında değerlendirdi

Deprem uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal, Kütahya Simav'da meydana gelen depremi canlı yayında değerlendirdi. Pampal "Depremler olmaya devam edecek. Uzun günler haftalar boyunca deprem olmaya devam edecek. Çok büyük bir deprem olma ihtimali az" dedi.

"KUZEY ANADOLU ÇOK ÖNEMLİ BİR FAYDIR"

Pampal, "Batı Anadolu'dan İç Anadolu'ya devam eden fay zonunun kırılmasıyla oluyor. 2011'de Simav depremi var ve 6.1'lik Sındırgı depremi var. Bölge çok kırılgan. 5-6 deprem üreten bir zondur bu zon. Kuzey Anadolu fayı çok önemli bir faydır. Ama Batı Anadolu'daki faylar genelde 5-6 nadiren 7'lik deprem olur. 7'nin üzerini üretmesi bizim ülkemizde yıkıcı sonuçlar doğurur." dedi.

"BÜYÜK DEPREM İHTİMALİ AZ"

Pampal, değerlendirmesinin devamında "Bu bölgenin fayları epey enerji boşalttı. Benim ilgi alanım olduğu için bölgeyi dolaşıyorum. Türkiye'nin tamamı yüksek deprem tehlikesi altında. Deprem yükümlülükleri noktasında dayanıklı yapılarla yapılaşma sağlanmalı. Ben Yalova'dayım. Araçta olduğum için depremi hissetmedim. Depremler olmaya devam edecek. Uzun günler haftalar boyunca deprem olmaya devam edecek. Çok büyük bir deprem olma ihtimali az. 4-6 arası depremler olması daha muhtemel. 6-7 arası deprem olma ihtimalini az olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.