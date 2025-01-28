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Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi

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Brezilya'da burnunu beğenmediği için bıçak altına yatan kadının son halini görenler "Eskisi daha iyiydi" demekten kendini alamıyor.

Brezilya'nın Natal bölgesinde yaşayan bir kadın, yaptırdığı burun estetiğiyle sosyal medyanın diline düştü. Birçok kullanıcı, estetik sonrası burnun eski haline göre daha kötü göründüğünü iddia ederek "Eskisi daha iyiydi. Estetik gerçekten de riskli bir tercih" şeklinde yorumlar yaptı.

UZMANLARINDA UYARI: İYİCE ARAŞTIRIN

Olayın ardından estetik cerrahlar, ameliyat öncesi ve sonrası süreçte detaylı araştırma yapılması gerektiğini vurguladı. Uzmanlar, estetik cerrahide doktor seçiminden ameliyatın gerçekleşeceği kliniğin koşullarına kadar birçok faktörün sonuç üzerinde etkili olduğunu belirtti. Bir estetik cerrah, "Her burun yapısı ve yüz şekli farklıdır. Hastalar genellikle kusursuz bir sonuç bekliyor, ancak bu beklentiler her zaman gerçekçi olmayabilir" açıklamasını yaptı.

İşte kadının yeni ve eski hali;

Burun estetiğinden sonraki hali şaşırttı! 'Eskisi daha iyiydi' yorumları yapılıyor

Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Burun estetiği yaptırdı, görenler şaşkın: Eski hali daha iyiydi
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