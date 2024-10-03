Erkek turistlerin 'etek' şaşkınlığı' görenleri güldürdü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan yerli ve yabancı turistlerin ibadet ve keşif için uğrak yeri olan Yeşil Cami'de ilginç bir olay yaşandı. Camiye gelen turist kafilesindeki bazı erkekler, girişte kadınlar için bulunan eteklerin giyilmesinin zorunlu olduğu düşünerek kendileri için giydi. O anı kayda alan diğer turistler, yanlış anlamanın 'en komik hali' olan bu görüntüleri paylaştı.

Bursa Yeşil Cami'de görenleri güldüren bir olay meydana geldi. Yeşil Cami'yi gezmeye gelen ziyaretçiler arasından bir grup erkek, ziyaret sırasında kadınların örtünmeleri için konulan etekleri, kendileri için sandı. Etekleri giyen erkeklerin o halleri, diğer cami ziyaretçilerin kameralarına yansırken renkli görüntüler ortaya çıktı.