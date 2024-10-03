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Erkek turistlerin 'etek' şaşkınlığı' görenleri güldürdü

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Bursa'da Yeşil Cami'yi ziyaret eden erkek turistler, kadınlar için girişte bulunan etekleri, kendileri için sanarak giyindiler. Oldukça renkli ve eğlenceli görüntülere neden olan olay, cami ziyaretçilerini güldürdü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan yerli ve yabancı turistlerin ibadet ve keşif için uğrak yeri olan Yeşil Cami'de ilginç bir olay yaşandı. Camiye gelen turist kafilesindeki bazı erkekler, girişte kadınlar için bulunan eteklerin giyilmesinin zorunlu olduğu düşünerek kendileri için giydi. O anı kayda alan diğer turistler, yanlış anlamanın 'en komik hali' olan bu görüntüleri paylaştı.

Erkek turistlerin şaşkınlığı görenleri güldürdü

Bursa Yeşil Cami'de görenleri güldüren bir olay meydana geldi. Yeşil Cami'yi gezmeye gelen ziyaretçiler arasından bir grup erkek, ziyaret sırasında kadınların örtünmeleri için konulan etekleri, kendileri için sandı. Etekleri giyen erkeklerin o halleri, diğer cami ziyaretçilerin kameralarına yansırken renkli görüntüler ortaya çıktı.

Erkek turistlerin şaşkınlığı görenleri güldürdü

Erkek turistlerin 'etek' şaşkınlığı' görenleri güldürdü
Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - Yaşam

Kültür Sanat turist Turizm Bursa Yaşam Cami

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