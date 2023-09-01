Bursa'da Traktör Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

BURSA'da, direksiyon hakimiyetini kaybettiği traktörün altında kalan sürücü Muhammet Acar (65) öldü, eşi Cahide Acar (60) ise yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Orhaneli ilçesi Tepecik Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammet Acar, 16 NT 174 plakalı traktörle tarlasını sürmek için hareket etti. Eşi Cahide Acar ile yola çıkan Muhammet Acar, bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti, kontrolden çıkan traktör yoldan çıkıp tarla kenarındaki duvara çarptı. Cahide Acar traktörden savrulup yere düşerken, Muhammet Acar aracın altında kaldı. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Cahide Acar, Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, bulunduğu yerden çıkarılan Muhammet Acar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acar'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Orhaneli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.