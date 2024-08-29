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Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?

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Haberler.com ekibi, Bursa'da 'Evlenen kadın ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?' sorusunu vatandaşlara sordu. Röportajda çeşitli görüşler ortaya çıktı. Bazı vatandaşlar kadınların ev hanımı olmasını savunurken, birçok Bursalı kadınların çalışarak ekonomik özgürlüklerini kazanmaları gerektiğini belirtti. Kadınların rolü konusunda toplumdaki çeşitli perspektifler bu röportajda bir kez daha gözler önüne serildi.

Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?

Haberler.com ekibi olarak Bursa'da yaptığımız sokak röportajında, "Evlenen kadın ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?" sorusunu vatandaşlara sorduk. Çeşitli görüşlerin paylaşıldığı röportajda, bazı katılımcılar kadınların ev hanımı olmasının daha doğru olduğunu savundu. "Ev hanımı bence daha iyidir; en azından çocuklarla zaman geçirir, evde iş yapar," şeklinde görüş bildirenler, evdeki sorumlulukların bir kadına yetebileceğini belirttiler.

Bursa'da sokak röportajı: Kadınlar ev hanımı mı olmalı, yoksa çalışmalı mı?

Diğer yandan, birçok Bursalı, kadınların çalışarak ekonomik özgürlüklerini kazanmaları gerektiğini savundu. "Çalışmalı, kadınlar da ekonomik özgürlüğünü kazanmalı," diyenler, kadınların iş hayatına katılmasının hem kişisel hem de ekonomik açıdan önemli olduğunu vurguladı. Röportajda, kararın tamamen kadına ait olması gerektiğini düşünenler de vardı: "Bu kendisinin kararı; hangisini isterse o olur." Bu farklı görüşler, kadınların rolü konusunda toplumda çeşitli perspektiflerin olduğunu ortaya koydu.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (2)

Turan Şahin:

aileler geçinemiyor,bunlar neyin peşinde,

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EjdeR karahanli:

çalişmalı bence ve kreşler daha aktif olmalı ücretsiz şekilde bayanlar kendi kendine ayakta durabilmeli. dogru olanı bu. evde oturdumu piskolojisi bozzuluyor istemedi kişiyle ömrünü geçiriyor veya evde sıkılıp eşine sarıyor sıkıldıgı için kısaca 2 taraf içinde calısması şart bayanın

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