Bursa'da sağanak yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü, 5 katlı apartman boşaltıldı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde istinat duvarının yıkılmasıyla oluşan boşluğa düşen 4 araç zarar gördü. İstinat duvarının yakınında bulunan 5 katlı apartman tedbir amaçlı boşaltıldı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle bir sokaktaki istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halindeki 4 araç çöken çukura düşerken, olay yeri yakınında bulunan apartmanda oturanlar tedbir amacıyla boşaltıldı.
4 ARAÇ ÇUKURA DÜŞTÜ
Bursa'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Sağanak yağış nedeniyle saat 21.30 sıralarında Vendimehmet 124'üncü Sokak'ta istinat duvarı çöktü. Sokak üzerinde park halindeki 4 araç çöken çukura düştü.
5 KATLI BİNA BOŞALTILDI
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edilirken, çökmenin meydana geldiği alanın yan tarafındaki 5 katlı binada oturanlar tedbir amaçlı boşaltıldı. Vinç yardımıyla düştükleri yerden çıkartılan 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.