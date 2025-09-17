Haberler

Bursa'da Kızılgeyik Ailelerinin Fotokapan Görüntüleri

Bursa'da Kızılgeyik Ailelerinin Fotokapan Görüntüleri
Bursa'da yaban hayatı görüntülemek amacıyla kurulan fotokapanlara, dişi kızılgeyiklerle yavrularının huzurlu görüntüleri yansıdı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı.

BURSA'da yaban hayatı görüntülemek için kurulan fotokapanlara, anne kızılgeyiklerle yavruları yansıdı. Sakin adımlarla ilerleyen iki farklı kızılgeyik ailesi, ormana girip gözden kayboldu.

Dünya üstündeki en büyük geyik türlerinden biri olan, Avrupa'nın çoğu kısmında, Kafkas Dağları bölgesinde ve Hazar Denizi'nin batısında, Anadolu'da yaşayan kızılgeyik (Cervus elaphus), Afrika'da da bulunan tek geyik türü olma özelliğinde. Kuzeybatı Afrika'da Cezayir ile Tunus arasında Atlas Dağları'nda bulunan kızılgeyiklerin ağırlıkları 200 kilogram, boyları 2 metreye kadar ulaşıyor. Bursa'da, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayatını gözlemlemek için kurulan fotokapana iki dişi kızılgeyik ile yavruları yansıdı.

'HUZURLA DOLAŞIYORLAR'

Genellikle yavrularıyla birlikte küçük gruplar halinde yaşayan, sakin adımlarla ilerleyip, ormana doğru giderek gözden kaybolan dişi kızılgeyiklerin görüntüleri, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Ormanın derinliklerinden gelen huzurlu bir ritim, yeşilin ve toprağın kokusuyla birleşiyor. Yavru kızıl geyikler annelerinin koruması altında huzurla dolaşıyor" sözleriyle paylaşıldı. İlk görüntüde bir dişi kızılgeyiğin yanındaki yavrusuyla birlikte çalılıklarda yiyecek aradığı, diğer görüntüde ise yine bir dişi kızılgeyiğin önündeki 2 yavrusuyla birlikte sakin adımlarla dolaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
