Bursa'da Gençlerin Attığı Torpil Yangına Sebep Oldu

- Gençlerin tehlikeli oyunu ormanı yakacaktı

Otluk alana atılan torpil anızları yaktı

BURSA - Bursa'da gençlerin otluk alana attığı torpil yangına sebep oldu. Anızlarda başlayan yangın ormanlık alana sıçramadan güçlükle söndürülürken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

İddiaya göre merkez Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde okulların bulunduğu ormanlık alanda bir grup genç otluk alana yaktıkları torpili fırlattı. Bir süre sonra dumanların yükselmesiyle alev almaya başlayan anızlar bir çok yere yayıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin güçlükle müdahale ettiği yangın ormanlık alana sıçramadan söndürülürken, polis olayla ilgili tahkikat sürdürüyor.

Yangını gören bir vatandaş, "Yoldan geçerken dumanların çıktığını gördüm. Ben de yangın tüpüyle müdahale ettim. Söylenenlere göre bir grup genç, otluk alana torpil atıyor, bundan dolayı yangın çıkıyor. Neyse ki ormana sıçramadı" diye konuştu.