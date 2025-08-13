Bursa'da Fotokapanlara Yansıyan Anne Bozayı ve Yavruları

BURSA'da yaban hayatı görüntülemek için kurulan fotokapanlara anne bozayı ile yavruları yansıdı. Ormanda sakin adımlarla ilerleyen ayılar, fotokapanın önünden geçip, gözden kayboldu.

Avrasya'nın kuzeyinin büyük bir kısmında ve Kuzey Amerika'da yaşayan bir ayı türü olan bozayı (Ursus arctos), Carnivora takımının karada yaşayan en büyük üyelerinden biri ve boyut açısından tek rakibi ortalama boyutları kısmen daha büyük olan kutup ayısı. Ana dağılım alanı Rusya'nın bazı bölümleri, Orta Asya, Çin, Kanada, ABD, İskandinavya ve özellikle Romanya olmak üzere Karpatlar, Anadolu ve Kafkaslar olan bozayı, bazı Avrupa ülkelerinde ulusal sembol olarak da kabul ediliyor. Büyük kahverengi cüsselerine rağmen kendilerine özgü küçük yüzleriyle ayırt edilebilen bozayıların, uzunlukları 180-220 santim, kütleleri ortalama 150-250 kilo. Bazı erkek bireyler, 500 kilograma kadar ulaşabiliyor.

YAVRULARININ ARKASINDAN YÜRÜDÜ

Türkiye'de görülen bozayı alt türü ise Avrasya bozayısı. Bu alt tür; Türkiye'de Karadeniz Bölgesi, Toroslar, İç Ege Dağları ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde yayılış gösteriyor. Türkiye'deki popülasyonlarının 3 bin ila 5 bin arasında olduğu değerlendirilen bozayılar ile yaban hayatını gözlemlemek için Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü'nce fotokapanlar kuruldu. Fotokapanlara, anne bozayı ile yavruları yansıdı. Ormanda sakin adımlarla ilerleyen ayılar, fotokapanın önünden geçip, gözden kayboldu. Önde yürüyen 2 yavru ile arkalarından yürüyen anne bozayı, DKMP 2'nci Bölge Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından "Anne bozayı ve minik yavruları" sözleriyle paylaşıldı.