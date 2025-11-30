Bursa'da Alzheimer Hastası Mustafa Abi İçin Arama Çalışması Başlatıldı

1) BURSA'DA KAYBOLAN ALZHEIMER HASTASI İÇİN ARAMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

BURSA'nın Mudanya ilçesinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası Mustafa Abi'nin (80) bulunması için çalışma başlatıldı.

Dün saat 10.00 sıralarında ilçeye bağlı Evciler Mahallesi'ndeki evinden ayrılan Mustafa Abi, akşam geri dönmeyince eşi Ayla Abi, durumu mahalle muhtarına ve çevre sakinlerine iletti. Yapılan ilk aramalardan sonuç alınamaması üzerine durum jandarmaya bildirildi. İhbarın ardından bölgeye, AFAD, Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İHH Arama Kurtarma, Osmangazi Belediyesi Arama Kurtarma, Mudanya Arama Kurtarma (MAK), Mudanya 911 Arama Kurtarma, ANDA Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı arama çalışmasına ayrıca İnegöl İNDAK köpekli arama kurtarma ekibi de katıldı. Dron ile havadan destek verilen arama çalışmaları, bölgede etkili olan yağış nedeniyle zaman zaman güçlükle yürütülüyor.

Evciler Mahalle Muhtarı Hüseyin Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mustafa amcamız sabah saatlerinde evden çıkıyor ve geri dönmüyor. Akşam saatlerinde durum tarafıma bildirildi. Köylülerimizle birlikte arama yaptık ancak sonuç alamadık. Bunun üzerine jandarmaya haber verdik. Tüm ekipler bölgede yoğun şekilde çalışma yürütüyor. Şu ana kadar kendisine ulaşılamadı, aramalar devam ediyor. İnşallah hayırlı bir haber alırız" dedi.

KAYBOLMADAN ÖNCEKİ ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Bursa'nın Mudanya ilçesinde evden ayrıldıktan sonra geri dönmeyen Alzheimer hastası Mustafa Abi için başlatılan arama çalışması devam ediyor. Mustafa Abi'nin kaybolmadan önceki anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Özgül ATABEY/MUDANYA (Bursa),

2) ADANA'DA BERBER DÜKKANINDA SİLAHLI ÇATIŞMA; 1 ÖLÜ, 2'Sİ AĞIR 6 YARALI

ADANA'da bir berber dükkanında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında meydana geldi. Husumetli iki grup, iddiaya göre berber dükkanında bir araya gelerek tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirlerine tabanca ile ateş açtı. Dükkan dışında da devam eden çatışmada E.B. (24), A.B. (37), A.D. (40), F.E. (50), A.D. (44), Z.D. ve O.B. yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan E.B., A.D. ve A.D.'nin hayati tehlikesinin olduğu, diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olaya karışan diğer şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

BİR KİŞİ ÖLDÜ

Adana'nın Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'ndeki bir berber dükkanında husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan 7 kişiden Ayhan Bozateş, kaldırıldığı hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan 6 yaralıdan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber-Kamera: Yusuf YILDIZ/ADANA,

3) ESKİŞEHİR'DE 37 YAŞINDAKİ BEYZA, ARKADAŞININ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ESKİŞEHİR'de Beyza Yavuz (37), arkadaşının evinde ölü bulundu. Yavuz'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Olay, dün saat 21.00 sılarında Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Binanın en üst katındaki dairede yaşayan arkadaşına gelen Beyza Yavuz, bir süre sonra arkadaşı tarafından hareketsiz halde yatarken bulundu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yavuz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Yavuz'un ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Yavuz'un kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.