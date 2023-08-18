Bursa'da ahşap kapı üreten fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir ahşap kapı fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın sırasında elektrik trafosunda patlama yaşandı ve çevredeki binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf edildi. Fabrikadaki soğutma çalışmaları ise sabaha kadar sürecek.