Yağmurla bataklığa dönüşen Burning Man festivalinde mahsur kalan binlerce kişi alandan ayrılmaya başladı

ABD'nin Nevada eyaletinde bir çölde düzenlenen dünyanın en büyük müzik festivallerinden "Burning Man"e katılan ve şiddetli yağışlar nedeniyle mahsur kalan binlerce kişinin alandan ayrılma süreci başlatıldı.

ŞİDDETLİ YAĞIŞLARDAN SONRA ÇAMURA DÖNDÜ

Festivalin düzenlendiği Black Rock Çölü'nün zemini 1 Eylül'de şiddetli yağışlar sebebiyle çamur birikintisine dönüşmüş, binlerce kişi mahsur kalmıştı. Organizasyon yetkilileri, 40 yaşında olduğu düşünülen bir kişinin hayatını kaybettiğini ancak ölüm nedeninin şiddetli yağışlar olmadığını ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

OLDUKLARI YERDE KALMALARI TAVSİYE EDİLMİŞTİ

Yetkililer, alana giriş ve çıkış noktalarındaki tüm yolların kapalı olduğunu ve uçuşların yapılmadığını belirterek, katılımcılara oldukları yerde kalmaları, yiyecek, su ve araç yakıtlarını muhafaza etmeleri tavsiyesinde bulunmuştu. Araçların zemini daha kötü hale getirmesi sebebiyle etkinliğe giriş ve çıkış yolları kapatılmıştı.

ÇIKIŞ SÜRECİ BAŞLADI

Organizasyon yetkilileri, yaptıkları açıklamada, festivalin düzenlendiği alandan çıkış sürecinin başladığını ve sürüş yasağının kaldırıldığını duyurdu. İnsanlara binlerce kişinin aynı anda yola çıkmasının trafik yoğunluğuna neden olacağı uyarısı yapan yetkililer, bunun önlenmesi için mümkün olduğunca daha geç yola çıkma çağrısında bulundu.

ÇÖLÜN ORTASINA KURULMUŞ BİR KAMP ALANI

Her yıl 70 binden fazla kişinin katıldığı, 9 gün süren dünyanın en büyük müzik festivallerinden "Burning Man" kapsamında ziyaretçiler, çölün ortasına kurulan geçici şehirde tüm ihtiyaçlarını kendileri karşılıyor.