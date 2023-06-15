Bursa Büyükşehir Belediye'si sosyal yardım kartı 'Kart 16'yı tanıtmıştı. Vatandaşlar ise merak ediyor. Burfaş sosyal destek çeki nerede kullanılır? Burfaş Sosyal kart nerelerde geçerli?

Bursalılara müjdeli haberi Belediye Başkanı Alinur Aktaş vermişti. Kart 16 sosyal yardımlaşma kartı Bursalı vatandaşların kullanımına açıldı. Peki, Burfaş sosyal destek çeki nerede kullanılır? Burfaş Sosyal kart nerelerde geçerli?İşte detaylar…

BURFAŞ SOSYAL DESTEK ÇEKİ NEREDE KULLANILIR?

Gıda, giyim ve kırtasiye üyesi olan işyerlerine ilgili kartları vererek sosyal yardım çekleri kullanılabiliyor. Vatandaşlar kendilerine verilen kartlar ile üye işyerlerinden ücretsiz bir şekilde alışveriş yapabilecek. Kartı almak için belediyeye müracaat edilmesi zorunludur.

BURFAŞ SOSYAL KART NERELERDE GEÇERLİ?

Bursa'da bulunan ve kura usulüyle belirlenen üye işyerlerine https://www.burfas.com.tr/uyeler/ sitesi üzerinden erişilebilir.