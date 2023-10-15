Burdur'un Gölhisar ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı

BURDUR - Burdur'un, Gölhisar İlçesi meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza Burdur'un Gölhisar ilçesi Armutlu Mahallesi'nde Cumhuriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Ömer Eryavuz idaresindeki 15 HH 006 plakalı otomobilin, ana caddede seyir halinde olan Ömer Erden idaresindeki 07 AVE 10 plakalı otomobile çarpması sonucu meydana geldi. Kaza sonrası 07 AVE 10 plakalı araçta bulunan 2 kişi hafif şekilde yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansta ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Diğer taraftan sürücülerin yara almadığı kazada, araçlar maddi hasar oluşurken polis ekiplerinin işlemlerini tamamlamasını ardından Cumhuriyet Caddesi tekrar trafiğe açıldı.