Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde Yangın Çıktı

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Veterinerlik Fakültesi'ne ait çiftlikte çıkan yangında 100 dönüm kuru otluk alan zarar gördü. Yangın, beton kesimi sırasında çıkan kıvılcımın otları tutuşturması sonucu başladı. Yangın, üniversite personeli ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'nde çıkan yangında 100 Dönüm kuru otluk alan zarar gördü.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İstiklal Yerleşkesi'ndeki Veterinerlik Fakültesi'ne ait çiftlikte çalışanların beton kesimi sırasında spiralden çıkan kıvılcım kuru otları tutuşturdu. Çiftlikteki otluk alandan yerleşke içerisine yayılan alevleri üniversite personeli söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine Burdur Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.

İş makinelerinin de müdahale ettiği yangın çiftlikteki hayvanlar ile saman balyalarının bulunduğu alana sıçramadan söndürüldü. Yangında 100 dönüm otluk alan zarar gördü. (DHA)