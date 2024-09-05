Burdur Gölü için ağıt yakan emekli öğretmen

BURDURLU emekli öğretmen Eşraf Yurdasiper (69), son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü için ağıt yaktı.

Burdurlu emekli öğretmen Eşraf Yurdasiper, son yıllarda yaşanan kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle suyu hızla çekilen, 50 yılda su kodu yaklaşık 19 metre azalan Türkiye'nin 7'nci büyük gölü Burdur Gölü için ağıt yaktı. Yurdasiper, Burdur Gölü halk plajında ağıt okudu ve ortaokul öğrencisiyle kurumaya dikkat çekmek için halk oyunu oynadı. Yurdasiper'in ağıdında şu sözler yer aldı:

"Gölümüze baka baka kuruttuk. Kuruttuk da düz ovaya yatırdım, gölümüzü kaybettik, unuttuk. Haden dostlar aramaya gidelim. Gölümüzün önü çittir çitilmez. Çitinin yaprağı sıktır dökülmez. Gölüm elin kahrı güçtür, çekilmez. Ben çekem de gül başına vermesin."

Burdur Gölü'ndeki kuraklığa dikkati çeken Yurdasiper, " Burdur Gölü hiç kurumayacak gibi bir halimiz vardı. Gölümüzü sulu şekilde çocuklarımıza bırakalım. Göl kuruduktan sonra Burdur için, çocuklar için tehlike olacak. Bu duruma dikkat çekmek için göle ağıt yaktım" dedi.

İzmir Burdurlular Derneği Başkanı Refik Kaya ise "Çocukluğumuzdan hatırladığımız gölü özlüyoruz. Gölde 50 yılda 18 metre civarında çekilme meydana geldi. Tarım ve hayvancılık ilimizde yaygın. Su kaynaklarının düzensiz kullanımı, bilinçsiz sulama gölümüze zarar verdi. Gölümüzü kurtarmamız gerekli" diye konuştu.

Antalya Burdurlular Derneği Başkanı Hüseyin Yamacı da gölü besleyen kaynakların kuruması ve bilinçsiz sulama gibi hatalardan gölün kurumaya başladığını ifade etti.