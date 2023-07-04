Burdur'da Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti
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Burdur'da şarampole devrilip ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Yağız hayatını kaybetti. Araç, Burdur-Fethiye kara yolu Hacılar köyü mevkisinde yönlendirme levhalarına çarpmasının ardından şarampole devrildi. Sağlık ekipleri, aracın düştüğü yerde ağaca çarparak durduğunu ve sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yağız'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Burdur'da şarampole devrilip ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
Mustafa Yağız (34) idaresindeki 15 ACF 299 plakalı hafif ticari araç, Burdur- Fethiye kara yolu Hacılar köyü mevkisinde yönlendirme levhalarına çarpmasının ardından şarampole devrildi.
Sağlık ekipleri, düştüğü yerde ağaca çarparak duran aracın sürücüsü Yağız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Savcının incelemesinin ardından Yağız'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.