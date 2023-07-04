Üye Girişi
Haberler
Burdur'da Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Burdur'da Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Burdur'da şarampole devrilip ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Mustafa Yağız hayatını kaybetti. Araç, Burdur-Fethiye kara yolu Hacılar köyü mevkisinde yönlendirme levhalarına çarpmasının ardından şarampole devrildi. Sağlık ekipleri, aracın düştüğü yerde ağaca çarparak durduğunu ve sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yağız'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Burdur'da şarampole devrilip ağaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Mustafa Yağız (34) idaresindeki 15 ACF 299 plakalı hafif ticari araç, Burdur- Fethiye kara yolu Hacılar köyü mevkisinde yönlendirme levhalarına çarpmasının ardından şarampole devrildi.

Sağlık ekipleri, düştüğü yerde ağaca çarparak duran aracın sürücüsü Yağız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcının incelemesinin ardından Yağız'ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Yaşam

Mustafa Yağız Fethiye Tragger Burdur Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title