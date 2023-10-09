BURDUR'da çıkan yangında 2 bin balya saman kullanılamaz hale geldi.

Burdur merkez Çatağıl köyünde Mehmet Çakır'a ait evin yanındaki açık alanda istifli saman balyalarının bulunduğu yerde dün akşam üzeri bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Burdur Belediyesi itfaiye ekipleri yaptıkları müdahale ile yangının bitişikteki eve sıçramasını önledi. Yangında 2 bin balya saman kullanılamaz hale geldi. (DHA)