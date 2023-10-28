Burdur'da 112 Acil Çağrı Merkezine Türk Bayrağı Talebi

Burdur'da yaşayan Nazan Çimen'in 112 Acil Çağrı Merkezine Türk bayrağı talebi polis ekipleri tarafından yerine getirildi. Aynı zamanda doğum günü olan Çimen'e ekipler tarafından pastalı sürpriz yapıldı. Çimen, polislerin bu jesti karşısında çok duygulandığını belirtti.

Burdur'da 112 Acil Çağrı Merkezine Türk bayrağı talebinde bulunan yaşlı kadının isteği polis ekipleri tarafından yerine getirildi. Aynı zamanda doğum günü olan kadına ekipler tarafından pastalı sürpriz yapıldı. Polisleri karşısında gören yaşlı kadın, "Beni çok mutlu ettiler. Hiç bu kadar duygulanmamıştım" dedi.

6 Şubat depremine Hatay'ın Payas ilçesinde yakalanan Nazan Çimen, depremin ardından yaşadığı korku ile Hatay'dan Burdur'a geldi. Burada mahalle muhtarının yardımıyla yerleştiği evde tek başına yaşayan Çimen, Cumhuriyet kadını olarak 100'üncü yılda evine bayrak asmak istediği için 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak polis ekiplerinden bu konuda yardım istedi. Çimen'in istediği Burdur İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube polisleri tarafından yerine getirildi. Çimen'e bayrağı teslim etmek için giden ekipler, doğum günü olduğunu öğrenince pastalı sürpriz yaptı. Polisleri pasta ile karşısında gördüğünde çok duygulandığını dile getiren Nazan Çimen gözyaşlarına hakim olamadı.

Hatay'da yaşarken 6 Şubat depremi nedeniyle evi hasar almamasına rağmen yaşadığı korku ile Burdur'a geldiğini söyleyen Nazan Çimen o anları, "Ben Hatay'ın Payas ilçesinde yaşıyordum. Aslen İstanbulluyum. Emekli olmadan önce burada bir yıl çalıştığım için oraya yerleştim. 6 Şubat günü orada depreme denk geldim. Depremde evim hasar almadı çok şükür ama yaşadığım korku ile oradan çıkarak Burdur'a geldim. Burdur'u seçme sebebimde diğer illere göre burada kiraların daha uygun olmasıydı" şeklinde anlattı.

Polislerin pastalı sürprizini anlatan Nazan Çimen, "Benim haberim yok pasta almışlar, asansörde yakmışlar. Kapıyı çaldılar bir baktım ki üfle dediler. Ben şok oldum. Ağladım böyle çok duygulandım. O bayrağı bin kere öptüm. Hiçbir şey önemli değil de o bayrakla polislerin bana gelmesini asla unutamam" dedi.

Babasının da emekli polis olduğunu hatırlatan Çimen, "O gün benim benim doğum günümdü ayın 25'inde. Düşündüm taşındım ne yapabilirim diye. Cumhuriyet'in 100'üncü yılında mutlaka balkonuma asmam lazım dedim. Sonra aklıma 112 Acil Çağrı Merkezi geldi. 112'yi arayıp bayrak istediğimi söyledim. Beni emniyete yönlendirdiler. Polisler, kurban olduklarım nasıl yardım ettiler anlatamam. Hem pasta alıp sürpriz yaptılar hem de bayrak getirdiler. Bin bir coşku ile astık onu" sözlerini sarf etti.

"Bana ev bağışlasalar bu kadar sevinmezdim"

Polislerin yaptığı sürpriz nedeniyle çok sevindiğini söyleyen Nazan Çimen, "Bayrak getirdiklerini gördüğümde çok sevindim. Bana bir ev bağışlasalardı veya milyarlar verselerdi bu kadar makbule geçmezdi. Polisleri karşımda gördüğümde ben de polis kızı olduğum için çok duygulandım. Babamı gördüm onlarda, babamın arkadaşlarını gördüm. Öyle bir his duydum. Onlara karşı öyle bir sevgi oluştu ki içimde anlatamam. Bir de giderken bana 'Teyzem sen yalnız yaşıyorsun. Eğer herhangi bir isteğin olduğu zaman bize haber ver biz sana yardımcı oluruz' dediler. Allah'a çok şükür maddi olarak bir sıkıntım yok" dedi.

"Onların bana sarıldığı gibi annem babam sarılmadı"

Polislerin ona gösterdiği ilginin çok hoşuna gittiğini de söyleyen Çimen, "Onlara sarıldığımda öyle bir duygulandım ki anlatamam. O kızlar, hele o genç delikanlı polislerimiz bana nasıl sarıldılar biliyor musunuz? O kadar büyük bir coşku ile sarıldılar ki tarifi yok onun. Annem babam bana öyle sarılmadılar. Gerçekten ben onlarla öyle sarılmamıştım" sözlerini sarf etti.

Nazan Çimen, polis ekiplerinin teslim ettiği bayrağı öperek balkonu astı. - BURDUR