Milleyha Kuş Cenneti'nde dallara yapışkan sürüp kuşları ölüme terk ettiler

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan Milleyha Kuş Cenneti'nde korkunç bir olay yaşandığı iddia edildi. Milleyha Kuş Cenneti sulak alan tampon sahasında ağaç dallarına yapışkan sürüldüğü, ayakları, kanatları ve kuyrukları yapışan kuşların güneşin altında ölüme terk edildikleri öne sürüldü.

"İNSANLIĞIMI ZOR KORUDUĞUM GÜNLERDEN BİRİ"

Kuş gözlemcisi ve yaban hayatı uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Belediye ve milli park ekipleri ile dallara yapışkanlar sürüldüğünü ve kuşların güneş altında ölüme terk edildiğini gördük… İnsanlığımı zor koruduğum günlerden biri… Saz Kamışçını ayakları, kanatları ve kuyruğu yapışmış halde. Gönderi olarak da paylaşacağım görüntüleri…" ifadelerini kullandı.

"BÜYÜK FELAKETLER KAPIDA"

Öte yandan bölgede kaçak avcılara da rastlanıldığını belirten Yoğurtçuoğlu, "Bugün kuşları yuvalarında vuran kaçak avcıları da yakaladık. Yanlış duymadınız. Ağaçların altına saklanıp yuvaları olan kuşları vuran insanımsılar… Büyük felaketler kapıda… Düzelmezsek yine yıkılacağız… Parıldayan bir güneş var ama Milleyha'nın kapkara günlerinden biri…" dedi.