Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın

Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
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Görüntü Türkiye'den! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
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Tokat'taki bir av köpekleri derneği, çektikleri video ile kene vakalarına rağmen keklik avının sürmesi için kekliklerin kene yemediğini öne sürdü. Doğa savunucuları ise bu yaklaşımı eleştirerek, "Kuş zaten baskı altında, bu çaba yaşatmak için değil, tüketmek için" sözleriyle tepki gösterdi.

Tokat'ta faaliyet gösteren bir av köpekleri eğitim derneği, kene vakalarına rağmen keklik avının sürmesi için ilginç bir savunmaya başvurdu. Dernek, çektikleri video ile kekliklerin kene yemediğini öne sürerek, av yasağına gerek olmadığını ima etti. Ancak bu paylaşım doğaseverlerin tepkisini çekti.

"BU ÇABA YAŞATMAK İÇİN DEĞİL, TÜKETMEK İÇİN"

"O kuş, baskı altında. İsterseniz önüne buğday serin, yine yemeyecek. Bu çaba yaşatmak için değil, tüketmek için" yorumlarıyla birçok doğasever derneğin açıklamasını eleştirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (7)

Haber YorumlarıKablobükücü:

Av köpekleri buraya üye olanları eğitmeli önce

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Haber YorumlarıAhmet Kaya:

Zıkkımın dibini , yapraklarını , kökünü üç öğün yesinler...

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Haber Yorumlarıcahit ceylan:

acınızdan ölüyorsunuz keklik vurarak hayatta kalıyorsunuz sanki amk.. dünyanın sonunu getirmek için çabalayan mahluklardan bir diğeri de bunlar işte, doğanın dengesini alt üst ediyorlar.

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Haber Yorumlarımehmet:

civcivin çocuğun eline yapışan keneyi yediğine canlı şahit oldum. buda bir tavuk türü. sen tepesinde beklersen korkudan yermi.

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Haber YorumlarıSadık Alkan:

sığırcık kuşu karga ve saksağan keneleri yer bitirir.. bence doğaya bol bol salmak çoğaltmak lazım. avcılar sığırcık kuşunu vurmayın TEŞEKKÜRLER

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